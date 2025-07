MotoGp Germania pole di Marc Marquez sotto la pioggia | grande qualifica di Bezzecchi male Bagnaia brutta caduta di Vinales

Un pomeriggio di emozioni forti e tensione sul circuito del Sachsenring, dove le condizioni meteo hanno trasformato la qualifica in una vera sfida. Tra cadute, bandiere gialle e asfalto scivoloso, Marc Marquez si conferma re del bagnato conquistando la pole position meritatamente, mentre Zarco sorprende tutti con un'ottima performance. La pioggia ha rimescolato le carte, ma il talento e la determinazione sono sempre protagonisti. E ora si apre un weekend ricco di suspense e adrenalina...

Asfalto bagnato, cadute, bandiere gialle. Anche dal caos emerge sempre Marc Marquez: il campione spagnolo conquista la pole position del Gp di Germania, sull’amato circuito del Sachsenring. Se la pioggia poteva rimescolare le carte, lo ha fatto solamente dalla seconda posizione della griglia, dove scatterĂ uno straordinario Johann Zarco su Honda. Il francese sa sempre tirare fuori il meglio sul bagnato e si piazza alle spalle di Marquez dopo aver superato il taglio della Q1. Grande qualifica anche di Marco Bezzecchi, che porta finalmente l’Aprilia in prima fila: scatterĂ terzo nella Sprint e nel Gran premio di domenica, un’occasione unica per puntare al podio e scalare altre posizioni in classifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MotoGp Germania, pole di Marc Marquez sotto la pioggia: grande qualifica di Bezzecchi, male Bagnaia, brutta caduta di Vinales

In questa notizia si parla di: marquez - germania - pole - marc

MotoGP, Alex Marquez ci prova: lo spagnolo va in Germania per ottenere l’idoneità - Alex Marquez non si arrende e vola in Germania alla ricerca dell’idoneità necessaria per tornare in pista.

POLE PER MARC MARQUEZ AL GP DI DI GERMANIA Marc #Marquez si assicura la prima posizione in griglia MotoGP anche in condizioni meteorologiche non favorevoli al Sachsenring #gpgermania #Tuttosport Vai su X

Le parole di Marco Bezzecchi nella conferenza stampa del GP di Germania. Vai su Facebook

MotoGP, GP Germania: qualifiche e pole in diretta live; Pole di Marc Marquez sotto il diluvio, davanti a Zarco e Bezzecchi. Male Bagnaia, Vinales dai medici; MotoGP 2025. GP di Germania. Sotto la pioggia vola Marc Marquez: pole al Sachsenring! [RISULTATI].

Marc Marquez è ingiocabile anche sul bagnato, sua la pole al GP di Germania: disastro Bagnaia - Ennesima pole position per Marc Marquez che sotto la pioggia battente si prende il miglior tempo in vista della Sprint e soprattutto del GP di Germania ... Riporta fanpage.it

MotoGP 2025. GP di Germania. Sotto la pioggia vola Marc Marquez: pole al Sachsenring! [RISULTATI] - Difficoltà per Bagnaia, brutto highside per Vinales ... Scrive moto.it