Perché uccidere una mamma orsa quando è l’uomo che ha sbagliato?

Nel cuore di storie che si ripetono, l’ennesimo episodio ci pone di fronte a un dilemma etico: perché uccidere una mamma orsa quando l’errore nasce dall’uomo? La natura si risente delle nostre azioni, e questa tragedia in Romania ne è un doloroso esempio. È il momento di riflettere sulle conseguenze delle nostre scelte e di assumere responsabilità per preservare il fragile equilibrio tra uomo e animale.

Ci sono storie che si ripetono, sempre uguali a sé stesse, con un copione amaro: l'uomo invade, provoca, si fa male, e l'animale paga il prezzo più alto, stavolta è toccato ad un'altra mamma orsa. È accaduto di nuovo, questa volta in Romania, dove un motociclista italiano ha pensato di trasformare l'incontro con una mamma

