WWE | Cattive notizie per i fan di John Cena in vista di Summerslam

Ci sono cattive notizie per i fan di John Cena, infatti oramai lo sappiamo, il campione indiscusso WWE è pronto a difendere la cintura dall’ assalto di Cody Rhodes in una rivincita a Summerslam. Con soltanto una manciata di settimane al piĂą grande party dell’ estate, i fan si aspettano una costruzione della faida degna di nota. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Wrestling Observer, il bostoniano sarĂ presente in una sola data televisiva prima di Summerslam e secondo alcune fonti, probabilmente senza John, sarĂ proprio l’ American Nightmare a dover fare gran parte del lavoro per la costruzione della faida. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net