Griglia di partenza MotoGP GP Germania 2025 | Marc Marquez in pole position 11° Bagnaia

Il Motomondiale 2025 si accende al Sachsenring con una spettacolare sessione di qualifiche, dove Marc Marquez conquista la pole position in un colpo di scena, anche sul bagnato. La griglia di partenza promette battaglie entusiasmanti per la Sprint di oggi e la gara di domani, domenica 13 luglio. Chi si preparerà a scalare il podio? Scopriamo insieme le posizioni di partenza dei nostri protagonisti.

Il Motomondiale 2025 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Germania: si è corso al Sachsenring, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 13 luglio. MotoGP, Marc Marquez vola anche sul bagnato ed è in pole al Sachsenring. Bezzecchi 3°, male Bagnaia GRIGLIA DI PARTENZA GP GERMANIA 2025 MOTOGP. 1 M. Marquez (Q2) 2 J. Zarco (Q2) 3 M. Bezzecchi (Q2) 4 F. Morbidelli (Q2) 5 P. Acosta (Q2) 6 A. Marquez (Q2) 7 F. Quartararo (Q2) 8 F. Di Giannantonio (Q2) 9 J. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Germania 2025: Marc Marquez in pole position, 11° Bagnaia

In questa notizia si parla di: motogp - germania - pole - position

