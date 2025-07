Età cerebrale e memoria | cosa succede quando il cervello invecchia più velocemente

Scopri come l’invecchiamento cerebrale accelerato può compromettere la memoria e quali fattori di rischio aumentano questa corsa contro il tempo. Uno studio recente svela i meccanismi che portano a un declino più rapido delle funzioni cognitive, offrendo spunti preziosi per proteggere il nostro cervello e preservare la memoria nel corso degli anni. Ma cosa possiamo fare per contrastare questo processo?

Uno studio svela il legame tra invecchiamento cerebrale accelerato e problemi di memoria. E quali sono i fattori di rischio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Età cerebrale e memoria: cosa succede quando il cervello invecchia più velocemente

