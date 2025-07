Agguato all' ex compagna a Bolzano la donna riesce a fuggire su un bus pubblico | 27enne arrestato

Un drammatico episodio scuote Bolzano: un uomo di 27 anni, coinvolto in un grave caso di violenza domestica e violazione del divieto di avvicinamento, tenta un agguato contro l’ex compagna. La donna, grazie a una tempestiva reazione, riesce a fuggire salendo su un bus pubblico. La prontezza delle forze dell’ordine ha permesso di arrestare l’aggressore e di mettere fine alla minaccia, proteggendo così la vittima da un ulteriore pericolo.

