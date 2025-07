Truffa online con il nome del Ministero della Salute | ecco come proteggersi

Attenzione alle truffe online che sfruttano il nome del Ministero della Salute! Recentemente, sono state segnalate email ingannevoli relative al Fascicolo Sanitario Elettronico, mirate a sottrarre dati personali e bancari. Per proteggersi, è fondamentale riconoscere i segnali di queste comunicazioni fraudolente e agire con cautela. Ecco come difendersi e mantenere al sicuro le proprie informazioni sensibili.

Il dicastero lancia l’allarme: circolano email ingannevoli sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Chi le riceve rischia di cedere dati personali e bancari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Truffa online con il nome del Ministero della Salute: ecco come proteggersi

