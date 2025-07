Messa per la Pace celebrata da Don Gennaro Fusco

Un'occasione speciale per riflettere e pregare insieme, Don Gennaro Fusco, figura di grande sobrietà e dedizione, guiderà la messa per la pace a Caserta in onore di Sant’Anna. Un momento di unione e speranza che coinvolgerà autorità civili e comunità locale, rafforzando il messaggio di solidarietà e armonia. La cerimonia si svolgerà sabato 12 luglio alle 19, invitando tutti a partecipare e condividere questa preziosa occasione di spiritualità e pace.

Don Gennaro Fusco, Consigliere Ecclesiastico dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede ed il Sovrano Militare Ordine di Malta, sarà a Caserta per i festeggiamenti in onore di Sant’Anna. La celebrazione di don Fusco si terrà sabato 12 luglio alle 19 e vedrà la presenza di autorità civili. 🔗 Leggi su Casertanews.it

