MotoGp Gp Germania | Marc Marquez in pole position Bagnaia undicesimo

Il solito Marc Marquez su Ducati ufficiale partirà dalla pole position nel Gran Premio di Germania di MotoGp, sul circuito del Sachsenring. Su una pista bagnata per la pioggia e di conseguenza pericolosa, lo spagnolo ha girato in 1'27?811. In prima fila con Marquez anche il francese Johann Zarco su Honda, secondo a +0.151, e Marco Bezzecchi su Aprilia, terzo a +0.421. Quarto tempo per Franco Morbidelli su Ducati del Team VR46, a +0.839, mentre Francesco 'Pecco' Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale non è andato oltre l'undicesimo posto a +1.942.