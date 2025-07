Nuova sede per la polizia locale di Bardolino Spazi adeguati e impianti moderni

Ieri, 11 luglio, Bardolino ha festeggiato il debutto della sua nuova sede della Polizia Locale in Via Leopardi, un moderno centro dotato di spazi e impianti all’avanguardia. Questa importante trasformazione consente ai cittadini di accedere a servizi più efficienti in ambienti rinnovati e confortevoli. La riqualificazione interna di questa struttura rappresenta un passo avanti nella tutela della sicurezza e nella qualità dell’assistenza pubblica, consolidando l’impegno del Comune per il benessere della comunità.

Si è svolta ieri, 11 luglio, l'inaugurazione della nuova sede del comando di polizia locale, in Via Leopardi, a Bardolino. Gli uffici saranno dunque aperti al pubblico in questa nuova struttura e non più in municipio. La sede è il risultato di un intervento di riqualificazione interna di un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

