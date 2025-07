Gyökeres | Forse sono stato sottovalutato prima ma ora sono uno dei migliori insieme a Kane e Lewandowski

Viktor Gyökeres, il bomber svedese divenuto protagonista nel panorama calcistico europeo, ha recentemente rilasciato un'intervista a France Football, svelando il segreto del suo successo. Dopo anni di sfide e sottovalutazioni, a soli 25 anni, si è affermato tra i migliori insieme a Kane e Lewandowski. La sua rinascita si deve al ritorno alla passione pura per il calcio, come quando era bambino, un passo fondamentale per riscrivere il proprio destino sportivo e conquistare nuovi traguardi.

Il bomber svedese esploso nello Sporting Lisbona, Viktor Gyökeres, ha rilasciato un'intervista a France Football dove ha parlato della sua crescita professionale e del suo futuro. . Eri ancora sconosciuto all'età di 25 anni. Come si spiega questa anomalia? «La chiave era ricominciare a giocare come quando ero bambino, divertendomi. All'inizio della mia carriera, pensavo troppo in campo; smettendo di farlo, ho reso il mio calcio più diretto e istintivo. Questa ossessione per i gol, che ho sempre avuto, è ancora l'essenza del mio gioco.

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

