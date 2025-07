Milan che figuraccia! Si fa soffiare Archie Brown dal Fenerbahçe per pochi milioni

Il Milan ha subito una battuta d’arresto clamorosa, lasciando sfuggire Archie Brown al Fenerbahçe per pochi milioni. Il giovane terzino inglese del Gent, classe 2002, con un talento promettente, era stato individuato come sostituto di Theo Hernandez, ma ora vola in Turchia sotto la guida di Mourinho. Una scelta che solleva molte domande sulla strategia rossonera e le opportunità mancate.

Il terzino inglese del Gent, classe 2002, va in Turchia da Mourinho. Era stato scelto dai rossoneri per sostituire Theo Hernandez.

