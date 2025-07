Dovbyk alla prova del gasp: la Roma scommette sulla rinascita del suo bomber. Anche se il ritiro non è ancora iniziato, l’attesa cresce tra i tifosi, desiderosi di vedere se Gian Piero Gasperini saprà trasformare Artem Dovbyk nel campione che tutti prevedono. Con un investimento di oltre 40 milioni di euro in gioco, il talento c’è, e il momento della verità si avvicina. La sfida è appena cominciata, ma le aspettative sono alte.

