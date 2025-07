Al centro commerciale rubano vestiti per quasi tremila euro da 4 diversi negozi | arrestate due 50enni

Un audace colpo al centro commerciale di Fidenza si è concluso con l’arresto di due donne di origini sudamericane, responsabili di aver rubato vestiti per quasi tremila euro. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno agito tempestivamente, fermando le sospette prima che potessero allontanarsi con il bottino. Questa operazione dimostra ancora una volta come la prevenzione e la pronto intervento siano fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del commercio locale.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno portato a termine un'importante operazione di polizia che si è conclusa con l'arresto di due donne 50enni di origini sudamericane, sorprese con merce appena rubata dall'interno di quattro diversi negozi di un centro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

