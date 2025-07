Autolavaggio nel mirino dei ladri | arrestati durante il furto di un compressore

Un autolavaggio nel mirino dei ladri: arrestati durante il tentativo di furto di un compressore. Venerdì sera, durante un blitz interforze a Bagnacavallo e Lugo, le forze dell’ordine hanno colto sul fatto i malviventi, rafforzando l’impegno per la sicurezza nella zona. Questo episodio dimostra come la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale per combattere la criminalità e tutelare i cittadini.

Colti in flagrante durante il furto. Venerdì sera a Bagnacavallo, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio interforze disposto dal Prefetto nell'ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella località di Bagnacavallo e Lugo, la Polizia di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

