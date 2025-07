Maturità ribelle il professor Galiano | Tutti bastonano gli studenti e nessuno chiede come stanno

In un’epoca in cui i giovani si sentono spesso schiacciati da un sistema scolastico sempre più competitivo, il professor Galiano, star di TikTok, rompe gli schemi e si schiera con chi protesta. Tra critiche e adesioni, emerge una domanda fondamentale: come possiamo ascoltare davvero gli studenti e sostenere il loro benessere, senza giudicarli solo per il modo in cui si fanno avanti?

Il docente star di TikTok si schiera con chi protesta: “Può essere sbagliato il modo, ma parlano di una scuola ultracompetitiva che li manda dallo psicologo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Maturità ribelle, il professor Galiano: “Tutti bastonano gli studenti e nessuno chiede come stanno”

