Grazie per lo scudetto, ma ora fuori di qui Conte lo ha tagliato fuori: lo cede in Serie A"> Antonio Conte ha le idee chiare sul futuro. E un giocatore in particolare non rientra più nel progetto napoletano. Reduce da uno scudetto indimenticabile, il quarto della propria storia, conquistato nel corso dell'ultima giornata di Serie A, il Napoli di Antonio Conte sta già guardando avanti da tempo. C'è fame, c'è voglia di riconfermarsi in Italia e voglia di affermarsi anche e soprattutto in Europa. Ovviamente a fare la differenza e a dare spessore alla rosa a disposizione di Conte sarà il mercato. Aurelio De Laurentiis, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, sono al lavoro per consegnare a Conte una rosa all'altezza della prossima massima serie e anche della UEFA Champions League.