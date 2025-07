Acqua marrone e maleodorante nel rio Santa Croce scatta l’allarme

L’allarme ambientale nel rio Santa Croce di Formia scuote la comunità: acqua marrone e maleodorante minacciano l’ecosistema e la salute pubblica. Dopo il recente svernamento di liquami, intervenuto anche il sindaco Gianluca Taddeo, si chiede un’azione tempestiva e risolutiva. È fondamentale agire subito per ripristinare la qualità dell’acqua e tutelare il territorio. La soluzione è a portata di mano, ma occorre l’impegno di tutti.

. Dopo il fenomeno di svernamento di liquami è intervenuto anche il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo. “Provvedere immediatamente a rimuovere le cause che hanno determinato lo sversamento di reflui nel rio Santa Croce, in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

