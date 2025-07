Ostia Lido il 23 luglio fa tappa il Camper della Sicurezza di Salvagente

Ostia Lido si prepara a diventare il cuore della sicurezza infantile il 23 luglio, quando il camper di Salvagente Italia farà tappa nella località balneare. Un’occasione imperdibile per genitori, educatori e operatori sanitari di ricevere formazione gratuita su prevenzione e sicurezza dei più piccoli. L’appuntamento, dalle 9:30 alle 12:00, si svolgerà in una location speciale, pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano fare la differenza nella vita dei bambini.

Sarà Ostia Lido a ospitare una delle tappe centrali del tour estivo 2025 promosso dall'associazione Salvagente Italia, che con il suo camper attrezzato girerà l'Italia per offrire formazione gratuita su sicurezza e prevenzione degli incidenti in età pediatrica. L'appuntamento è fissato per martedì 23 luglio, dalle 9:30 alle 12:00, con un corso aperto al pubblico e dedicato a chi si prende cura dei più piccoli. L'incontro si terrà in una location accessibile del litorale romano (il luogo esatto verrà comunicato ai partecipanti iscritti) e prevede moduli teorici e pratici sulle principali cause di pericolo per i bambini, tra cui soffocamento, annegamento, incidenti domestici e gestione delle emergenze.

