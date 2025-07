Gerry Scotti sfida Stefano De Martino | la nuova mossa di Mediaset che rivoluziona il prime time

Gerry Scotti torna protagonista nel prime time di Canale 5, pronto a sfidare Stefano De Martino e rivoluzionare la programmazione con La Ruota della Fortuna. Un duello che promette scintille, polemiche e nuovi equilibri televisivi. Con il suo entusiasmo e competenza, Scotti si prepara a scrivere una nuova pagina, cambiando la geografia dell'intrattenimento serale e coinvolgendo milioni di spettatori. La sfida è aperta: chi uscirà vincitore?

Gerry Scotti si prepara a stravolgere l'access prime time di Canale 5 con La Ruota della Fortuna per contendere il dominio ad Affari Tuoi. Un duello che promette scintille e polemiche. Gerry Scotti, 68 anni, torna in prima linea su Canale 5. Non è solo un rientro: è una sfida a viso aperto. Mediaset lo chiama agli straordinari con La Ruota della Fortuna nell'access prime time, spostando Striscia la Notizia e cambiando la geografia del palinsesto. Un colpo di scena che, pur nell'aria da tempo, ha il sapore del fulmine a ciel sereno. Per la prima volta in 40 anni di carriera, Scotti si ritrova in un orario mai sperimentato.