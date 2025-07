‘City tour Cesena 2025’ | in centro città visite guidate tra cultura arte e tradizione

affascinante itinerario che svela i segreti più nascosti di Cesena. Un’occasione unica per immergersi nella storia, ammirare capolavori e vivere un’esperienza autentica tra cultura e tradizione. Unisciti a noi e lasciati conquistare dalla magia di questa città senza tempo, perché ogni passo racconta una storia da scoprire. La tua scoperta di Cesena inizia proprio qui!

La Dmc I Percorsi del Savio presenta ‘City Tour Cesena 2025’, esperienza guidata pensata per cittadini e turisti che vogliono scoprire il fascino senza tempo della città malatestiana. Ogni mercoledì mattina, il centro storico si trasforma in un palcoscenico di arte, tradizione e bellezza con un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Una serata d’estate, il centro di Cesena, una camminata aperta a tutti: venerdì 25 luglio partecipa anche tu alla "Passeggiata sotto le stelle" Ci muoveremo insieme per promuovere sani stili di vita e raccogliere fondi per la LILT Forlì-Cesena, che utilizzerà il ri Vai su Facebook

