Guerra a Gaza le notizie del 12 luglio | negoziati Israele-Hamas vicini al collasso 60 palestinesi uccisi nella Striscia dall’alba

Le notizie dal fronte di Gaza del 12 luglio dipingono un quadro di tensione e sofferenza, con negoziati in stallo e un bilancio di vittime in aumento. La situazione rimane critica, mentre i raid continuano senza sosta e i tentativi diplomatici sembrano naufragare. In questo scenario di conflitto aperto, è fondamentale essere aggiornati sulle ultime evoluzioni per comprendere le implicazioni di questa crisi che scuote il Medio Oriente. Le news dalla guerra a Gaza in...

Continua il conflitto nella Striscia di Gaza, senza progressi dal punto di vista diplomatico per un cessate il fuoco: i negoziati tra Israele e Hamas, secondo la Bbc che cita funzionari palestinesi, sarebbero al collasso. Intanto dall’alba di oggi, sabato, almeno 60 palestinesi sarebbero stati uccisi in raid israeliani, 27 dei quali erano in attesa di aiuti. Ecco tutte le notizie dal Medio Oriente in diretta. Le news dalla guerra a Gaza in diretta del 12 luglio Segui qui tutte le notizie live sulla guerra a Gaza. Sviluppi sul campo, retroscena diplomatici, testimonianze civili. Tutto quello che c’è da sapere sul conflitto in corso e sulle sue conseguenze regionali e internazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guerra a Gaza, le notizie del 12 luglio: negoziati Israele-Hamas “vicini al collasso”, 60 palestinesi uccisi nella Striscia dall’alba

In questa notizia si parla di: palestinesi - gaza - notizie - negoziati

Gaza, “abusi sessuali, scosse elettriche, botte”: il report che denuncia le torture delle Idf sui detenuti palestinesi - Il report del Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR) denuncia gravi violazioni dei diritti umani da parte delle IDF contro i detenuti palestinesi.

Trump e Netanyahu si sono incontrati alla Casa Bianca per rilanciare i negoziati su Gaza, Iran e sfollati palestinesi. Durante la cena ufficiale, il premier israeliano ha candidato Trump al Nobel per la pace, elogiandone il ruolo diplomatico Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Ripresi a Doha i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza, afferma una fonte vicina ai negoziati. Katz: Rafah sarà una "città umanitaria" con 600mila palestinesi. "Non sarà permesso loro di lasciare la zona" #ANSA Vai su X

“Negoziati per la tregua a Gaza vicini al collasso”. Almeno 60 morti dall’alba nella…; ASIA TODAY Negoziati Israele-Hamas ‘sull’orlo del collasso’. Due palestinesi uccisi da coloni; Guerra a Gaza, le notizie del 12 luglio: negoziati Israele-Hamas vicini al collasso, 60 palestinesi uccisi nella Striscia dall'alba.

Guerra a Gaza, le notizie del 12 luglio: negoziati Israele-Hamas “vicini al collasso”, 60 palestinesi uccisi nella Striscia dall’alba - Continua il conflitto nella Striscia di Gaza, senza progressi dal punto di vista diplomatico per un cessate il fuoco: i negoziati tra Israele e Hamas, secondo ... Riporta lapresse.it

Gaza, stallo nei negoziati: “Israele vuole restare, non ritirarsi” - «I colloqui indiretti tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco a Gaza sono bloccati dalla volontà di Israele di mantenere le truppe nel territorio». Come scrive msn.com