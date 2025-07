Wafa almeno 16 civili uccisi dall' alba di oggi a Gaza

Una tragedia senza fine scuote Gaza: almeno 16 civili, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi nelle prime ore di oggi in devastanti attacchi aerei israeliani. Il ciclo di violenza si sta intensificando, alimentando un senso di angoscia e speranza di pace tra le popolazioni coinvolte. La situazione richiede attenzione urgente e soluzioni concrete per fermare questa spirale di sofferenza.

Almeno 16 palestinesi, tra cui diverse donne e bambini, sono stati uccisi e altri feriti in attacchi aerei israeliani che hanno colpito diverse zone della Striscia di Gaza nelle prime ore di oggi, secondo fonti mediche citate dall'agenzia palestinese Wafa. Ieri almeno 30 persone hanno perso la vita nella Striscia, secondo la Difesa civile palestinese, in gran parte nel tentativo di procacciarsi aiuti alimentari. Questa mattina una madre e i suoi tre figli sono rimasti uccisi in un raid israeliano su una zona residenziale vicino all'Università Islamica nella parte occidentale di Gaza City. Altre quattro donne sono state uccise e altre 10 sono rimaste ferite in un attacco separato su un'abitazione vicino alla scuola di Yaffa, sempre a Gaza City. 🔗 Leggi su Quotidiano.net