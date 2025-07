Acerbi Inter il difensore non è mai stato così in bilico! L’ipotesi rescissione può essere presa in considerazione per queste ragioni

: il punto. Il futuro di Francesco Acerbi al calciomercato Inter potrebbe essere giunto a un punto di svolta. Nonostante il suo contratto che scadrà nel 2026, il difensore esperto potrebbe lasciare Milano molto prima del previsto. Acerbi, che ha avuto un ruolo fondamentale nella difesa dei nerazzurri nelle ultime stagioni, potrebbe non essere più così centrale nel progetto tecnico del club, anche a causa della sua età (38 anni a febbraio) e di qualche problema fisico. 🔗 Leggi su Internews24.com

