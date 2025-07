Torino allenamento a porte aperte | l’accoglienza per Baroni – VIDEO

Il Torino apre le porte ai tifosi con un allenamento a porte aperte, accogliendo calorosamente mister Marco Baroni e i suoi giocatori allo Stadio Filadelfia. Un momento speciale che ha già entusiasmato i supporter granata, pronti a vivere da vicino la ripresa della stagione. La passione si respira nell’aria: è il primo passo verso nuove sfide e successi. Restate sintonizzati, perché l’avventura torinese sta per entrare nel vivo!

Allenamento a porte aperte in casa Torino, ecco l'accoglienza per mister Marco Baroni e i suoi giocatori allo Stadio Filadelfia (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Filadelfia). È ufficialmente iniziata la stagione del Torino di Marco Baroni. Dallo scorso martedì la compagine granata ha iniziato ad allenarsi tra le mura dello Stadio Filadelfia agli ordini

