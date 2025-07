Innocence la nuova dizi turca da oggi su Canale 5 | trama cast da quante puntate è composta

Innocence, la nuova dizi turca che conquista i cuori, debutta oggi su Canale 5 alle 14:30, portando con sé una trama avvincente e un cast affascinante. Questa serie, composta da 232 puntate, racconta la storia di una giovane donna coinvolta in un amore proibito con un uomo più grande e già impegnato. Mediaset conferma il suo impegno nel portare le migliori produzioni turche nel cuore degli italiani, regalando emozioni ogni fine settimana.

Innocence arriva su Canale 5 a partire da oggi, 12 luglio. La storia ruota attorno a una giovane ragazza coinvolta in una relazione proibita con un uomo molto più grande e già impegnato. Mediaset punta ancora sulle dizi turche e lancia oggi, sabato 12 luglio, alle 14:30 su Canale 5, e in streaming su Mediaset Infinity, la nuova serie Innocence. Un appuntamento che terrà compagnia al pubblico italiano ogni sabato e domenica, con una versione adattata in 40 puntate da circa 45 minuti ciascuna. In Turchia, la serie ha riscosso un grande successo nel 2021 su Fox Turchia, con un'unica stagione di 13 episodi di oltre due ore.

INNOCENCE: SU CANALE 5 AL VIA L’ENNESIMA SERIE TURCA. RISCHIO ASSUEFAZIONE? - Canale 5 continua a conquistare il pubblico con un'onda di serie turche irresistibili. Tra nuove produzioni e grandi ritorni, si prepara il debutto di "Innocence", un romantic thriller che promette emozioni forti e colpi di scena.

Arriva su Canale 5 il nuovo serial turco intitolato "Innocence" (titolo originale "Masumijet"). La storia ruota attorno a Bahar Yüksel, una donna separata con due figli, la cui vita tranquilla viene stravolta dall'amore della figlia maggiore Ela per Ilker Ilgaz, un uomo

