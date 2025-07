Auto nel burrone donna muore a 56 anni Comunità sconvolta chi era la vittima

Un tragico incidente scuote Arezzo: Gianna Corgiatini, donna di 56 anni, perde la vita in un drammatico schianto sulla strada dei Due Mari. La comunità è sconvolta dalla perdita improvvisa e ancora incredula di una persona amata e stimata. Mentre i soccorritori tentano disperatamente di salvarla, il mistero sulle cause dell’incidente si infittisce, lasciando tutti con un senso di vuoto e di domande senza risposta.

Arezzo, 12 luglio 2025 – La morte di Gianna Corgiatini ha colpito un'intera comunità. Aveva 56 anni e ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre rientrava da lavoro. Lei era alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada dei due mari, la 73. All'altezza di Stoppe d'Arca qualcosa non ha funzionato più e, in prossimità di una curva, l'auto è uscita di strada finendo in fondo al burrone. I soccorsi hanno tentato le manovre di rianimazione, ma per la 56enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno appurare le cause del terribile incidente. Un malore? Una distrazione? Un guasto della vettura? Al momento niente viene escluso.