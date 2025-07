Cani robot si muovono come veri animali grazie a una IA innovativa | perché è così preziosa

Immagina cani robot che sfidano i limiti della tecnologia, muovendosi con agilità e naturalezza come i veri animali. Grazie a un'innovativa intelligenza artificiale sviluppata dai ricercatori britannici, questi robot riescono ad adattarsi a terreni sconosciuti e accidentati in tempo reale, imparando dall'ambiente circostante. È un progresso che rivoluziona il nostro modo di concepire la robotica e le applicazioni pratiche. Continua a leggere per scoprire come questa tecnologia sta aprendo nuove frontiere.

Ricercatori britannici hanno creato una nuova IA che permette ai cani robot di camminare su qualunque terreno accidentato, anche sconosciuto, adattandosi alle asperità in tempo reale e imparando dall'ambiente. Agiscono come veri animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

