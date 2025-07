Acerbi out Leoni in? L’Inter ha un piano e una consapevolezza

Francesco Acerbi potrebbe lasciare l’Inter nella prossima finestra di mercato estiva, aprendo le porte a un nuovo capitolo per i nerazzurri. Con un piano ben definito e una consapevolezza chiara, la società punta a sostituirlo con Giovanni Leoni, talento emergente e futuro top italiano. La situazione resta in evoluzione, ma il club ha le idee molto chiare: il calcio è fatto di strategie e di scelte audaci.

Francesco Acerbi potrebbe lasciare l’Inter nella finestra estiva di mercato. Il grande obiettivo dei nerazzurri è quello di sostituirlo con Giovanni Leoni, futuro top italiano. LA SITUAZIONE – Francesco Acerbi vede il suo futuro all’Inter in bilico a causa degli interrogativi dei nerazzurri su questo fronte. Nonostante abbia fatto bene anche nell’ultima stagione in maglia meneghina, l’esigenza di rinnovare il reparto difensivo in vista della prossima stagione rende incerto il dossier legato all’ex Lazio. Il principale proposito dell’Inter resta Giovanni Leoni, ma per poter procedere all’affondo i nerazzurri devono necessariamente liberarsi di una pedina ora presente nel proprio scacchiere difensivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Acerbi out, Leoni in? L’Inter ha un piano e una consapevolezza

In questa notizia si parla di: acerbi - leoni - inter - piano

Mappa dei leoni tatuati da Acerbi - La mappa dei leoni tatuati di Acerbi racconta la storia di Santiago, il vecchio pescatore de "Il vecchio e il mare".

#CALHANOGLU STOP Subito #Leoni, il piano #inter #lagazzettadellosport #buongiorno #interisti #giovedi #10luglio Vai su Facebook

acerbi Vai su X

TS - Leoni-Inter, spunta lo scenario 'sconto e prestito'. Smentite le voci su Acerbi e l'Al Hilal; Inter, difesa da rinnovare: Leoni prima scelta, occhi su Beukema e De Winter; LIVE - Inter-Lazio 0-0, 10': la Curva Nord fa gli auguri di compleanno a Moratti per i suoi 80 anni.

Ex Lazio | Acerbi in uscita dall'Inter: all-in nerazzurro su Leoni - L'Inter vuole guardare al futuro e ringiovanire la rosa, ma per farlo c'è un prezzo da pagare. Come scrive lalaziosiamonoi.it

Acerbi Inter, lui il sacrificato per far spazio a Leoni? Le riflessioni dei nerazzurri per la prossima stagione - Le riflessioni dei nerazzurri per la prossima stagione e la lista UEFA Il calciomercato Inter ha deciso di scommettere sul futuro, investendo s ... Si legge su informazione.it