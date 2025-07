Fa shopping con soldi falsi | arrestato un 39enne

Un 39enne napoletano, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver tentato di fare shopping con soldi falsi in un negozio di casalinghi. La sua mossa è stata smascherata dal negoziante, che ha subito riconosciuto la contraffazione e chiamato i carabinieri. La vicenda mette in evidenza quanto sia rischioso tentare di ingannare con denaro falso: la legge non lascia spazio a scappatoie, e la giustizia fa il suo corso.

Un 39enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, è stato "tradito" dallo shopping in un negozio di casalinghi. Il negoziante, infatti, ha compreso subito che la banconota da 100 euro consegnata fosse contraffatta e ha allertato i carabinieri. I militari della stazione di Monte di Procida. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: shopping - 39enne - soldi - falsi

#banconotefalse #montediprocida #cronacadinapoli #cronacaflegrea #napolieprovincia #social Un "genio" 39enne di Napoli, cliente abituale delle forze dell'ordine, arrestato a Monte di Procida per provare a piazzare una banconota falsa da 100€. Vai su X

Le pesanti accuse della Ragioneria dello Stato al consiglio regionale: in base a quanto sancito dalla Corte Costituzionale, soldi distribuiti senza criteri certi né bandi vìolano i principi di equità Vai su Facebook

Fa shopping con soldi falsi: arrestato un 39enne; Monte di Procida: fa shopping con i 100 euro falsi, arrestato 39enne di Napoli; Aveva oltre 2mila di euro di banconote false: arrestato 39enne nel napoletano.

Monte di Procida: fa shopping con i 100 euro falsi, arrestato 39enne di Napoli - Un 39enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette a Monte di Procida dopo aver tentato di pagare con una banconota falsa da 100 euro ... Come scrive cronachedellacampania.it

Shopping con i soldi falsi, denunciato un 39enne - Quotidiano Di Puglia - Operazione lampo di carabinieri e Polizia municipale: rintracciato per le vie della città, identificato, portato in caserma e poi ... Segnala quotidianodipuglia.it