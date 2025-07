Vince Russo | Tiffany Stratton va protetta non è pronta per i promo

Vince Russo e Dutch Mantell sono d’accordo: Tiffany Stratton merita di essere protetta e valorizzata. La sua ascesa fulminea, con la conquista del WWE Women’s Champion nel primo anno, dimostra il suo grande potenziale. Tuttavia, la sfida resta sul microfono: può trasformare le sue vittorie sul ring in successi anche nel promo? La strada verso il successo totale passa anche dalla capacità di comunicare con il pubblico.

L'ex writer della WWE, Vince Russo ritiene che la compagnia debba proteggere Tiffany Stratton. Anche Dutch Mantell si è detto d'accordo con i commenti del veterano. Stratton ha avuto un'ascesa rapidissima al vertice in pochissimo tempo: è diventata WWE Women's Champion già nel suo primo anno nel main roster e ha ottenuto vittorie importanti contro leggende come Bayley e Charlotte Flair. Tiffany Stratton incanta sul ring, ma delude al microfono?. Durante un episodio di Sportskeeda Wrestling's BroDown, Vince Russo ha sottolineato che, pur essendo un fan della "Buff Barbie", secondo lui Stratton non è ancora all'altezza al microfono.

