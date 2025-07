Baseball New Rimini domenica a Godo per il recupero di gara due

Domenica a Godo, i tifosi di baseball avranno un motivo in più per sorridere: New Rimini torna in campo per recuperare gara due, chiudendo così la prima fase con un match avvincente. Dopo il rinvio causato da un violento acquazzone, l'attesa termina e l’adrenalina si risveglia sul diamante ‘Casadio’. Prepariamoci a vivere un pomeriggio di emozioni forti, perché questa partita potrebbe delineare il futuro della squadra.

Ultima partita della prima fase per New Rimini, che sarà chiamata in causa sabato 12 luglio sul diamante ‘Casadio’ di Godo per il recupero di gara due (playball alle 18). L’incontro si sarebbe dovuto giocare una settimana fa ma, complice un violento acquazzone che aveva reso impraticabile il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

