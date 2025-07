Lanterns | Nathan Fillion rivela un tono adulto e dark per la serie DC

noto per il suo carattere schietto e deciso. In un mondo dove i supereroi affrontano minacce sempre più oscure, Lanterns promette di portare sullo schermo una narrazione più cruda e complessa, arricchita da dialoghi espliciti e confronti intensi, come quello tra Guy Gardner e John Stewart. Un nuovo capitolo per gli appassionati di DC, pronto a sconvolgere e affascinare con il suo tono adulto e avvincente.

L'attore, che interpreta Guy Gardner, anticipa un confronto teso con John Stewart nella nuova serie DC, e rivela un linguaggio decisamente esplicito. Con Lanterns attualmente in fase di produzione, iniziano a emergere nuovi dettagli sulla serie HBO targata DC Studios. Tra le novità più interessanti c'è la conferma del tono maturo e più adulto dello show, stando a quanto rivelato da Nathan Fillion, che tornerà a interpretare Guy Gardner, già visto nel nuovo Superman di James Gunn. Parlando con Entertainment Weekly, Fillion ha raccontato la sua esperienza sul set, anticipando che nella serie condividerà la scena unicamente con John Stewart, interpretato da Aaron Pierre, e non con Hal Jordan, che avrà il volto di Kyle Chandler.

Nathan Fillion ha confermato che il suo Guy Gardner non cambierà in Lanterns: "non è mai coerente. E' sempre uno str***o"

