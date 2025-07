Green city Cesena | luglio con antiche discipline orientali e incontri sulla salute e il benessere

Green City Cesena di luglio trasforma i parchi cittadini in veri e propri templi di serenità, unendo antiche discipline orientali e incontri sulla salute e il benessere. Anche nei mesi più caldi, la città dimostra il suo impegno nel prendersi cura delle persone, offrendo attività gratuite e coinvolgenti all’aria aperta. Un’occasione imperdibile per riscoprire equilibrio e armonia: perché il benessere si coltiva ogni giorno, nel cuore di Cesena.

Anche nei mesi più caldi, Cesena si conferma una città attenta al benessere delle persone, grazie a un variegato programma di attività gratuite all’aria aperta che popolano i parchi cittadini. Il tutto avviene nell’ambito del progetto ‘Green City Cesena – Allariaperta’, che coinvolge numerose. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

