MotoGP Johann Zarco | Ho preso confidenza con la media posteriore speravo nella pole

Nello spettacolare scenario del Sachsenring, Johann Zarco ha dimostrato ancora una volta il suo talento, affrontando il bagnato con sicurezza e astuzia. La sua seconda posizione in qualifica, ottenuta grazie a una strategia audace con la gomma media posteriore, alimenta le speranze di un risultato sorprendente in Gara. Con questa prestazione, Zarco si conferma come uno dei protagonisti più imprevedibili e affascinanti della stagione. Nello ...

Non senza sorprese, Johann Zarco ha conquistato la seconda posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP della Germania, tappa numero undici del Motomondiale 2025 di MotoGP in fase di svolgimento presso il circuito di Sachsenring. Prestazione da outstanding per il francese, particolarmente bravo a performare sul bagnato mettendosi alle spalle piloti sulla carta più quotati facendo affidamento sulla gomma media al posteriore. Nello specifico il centauro in forza alla LCR Honda ha ceduto il passo al solito Marc Marquez, poleman in 1:27.811 rifilando 0.151 al transalpino. A condividere la prima fila con i primi due della classe ci sarà poi l’Aprilia di Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), terzo a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Johann Zarco: “Ho preso confidenza con la media posteriore, speravo nella pole”

In questa notizia si parla di: motogp - johann - zarco - media

MotoGP, Johann Zarco: “Seconda partenza perfetta, ho pensato di poter vincere” - Johann Zarco sfodera una seconda partenza perfetta, dimostrando di credere nella vittoria. Dopo il sorprendente trionfo a Le Mans, il pilota francese si conferma sul podio, piazzandosi secondo anche a Silverstone nel GP della Gran Bretagna 2025.

MotoGP - Prima caduta del weekend al Sachsenring con Johann Zarco, in Curva 1 #MemasGP #GermanGP #MotoGP Vai su Facebook

#MotoGP Formalità, in ogni caso Johann Zarco resterà con Honda anche l'anno prossimo: contratto diretto HRC per proseguire presumibilmente (salvo clamorosi colpi di scena) in LCR. Nell'accordo prevista per il terzo anno consecutivo la partecipazione alla Vai su X

MotoGP, Johann Zarco: “Ho preso confidenza con la media posteriore, speravo nella pole”; Network Echo: Chi ha intrappolato Johann Zarco a scacchi?; MotoGP, gli highlights della gara di Le Mans.

MotoGP | Gp Germania: pole di Marquez, Zarco e Bezzecchi in prima fila - La pioggia non ferma Marc Marquez, che al Sachsenring ha centrato la settima pole stagionale, 73esima in MotoGP, 101esima in carriera, ottava sul circuito tedesco. Secondo motograndprix.motorionline.com

Pole position sul bagnato di Marc Marquez davanti a un super Johann Zarco. Pecco Bagnaia in difficoltà e solo 11esimo - Marc Marquez centra la pole position sotto la pioggia sul circuito del Sachsenring con il tempo di 1'27. Segnala eurosport.it