Clara | Adesso sono single Fedez mi ha scritto su Instagram dopo Sanremo 2025 ci siamo trovati

L’amore e le emozioni si intrecciano tra scandali, incontri e retroscena sui social. Dopo il periodo di alti e bassi, Clara e Jacopo Neri hanno ufficialmente chiuso il loro capitolo, lasciando spazio a nuove possibilità. Fedez emerge come protagonista inaspettato, con un messaggio che ha acceso i riflettori sui rumors. Cosa riserva il futuro per questa intricata storia d’amore? Scopriamolo insieme continuando a leggere.

È finita la storia d'amore tra Clara e Jacopo Neri, a confermarlo è stata lei stessa in un'intervista. Poi, il commento sul rapporto con Fedez: "Le voci fanno parte del gioco, mi infastidiscono solo i fotomontaggi e le invenzioni". A scriverle fu il rapper dopo Sanremo: "Ci conoscevamo già, ma lì ci siamo incrociati parecchio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide - Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

Fedez: "Ho la repulsione per la mia vita passata"

