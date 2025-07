Milan Futuro rinnovo del contratto per Oddo | il comunicato ufficiale

Il Milan annuncia con entusiasmo il rinnovo di Massimo Oddo, ex stella rossonera, che continuerà a essere al timone della squadra anche in Serie D. Questa decisione sottolinea l'impegno del club nel valorizzare i talenti e rafforzare il legame con i propri simboli storici. Con Oddo in panchina, il futuro rossonero si prospetta ricco di sfide e successi.

Massimo Oddo, ex difensore rossonero, ha firmato il rinnovo del suo contratto con il Milan Futuro: guiderà la squadra anche in Serie D. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, rinnovo del contratto per Oddo: il comunicato ufficiale

