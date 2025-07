Inter San Siro vietato ai tifosi non graditi | respinte decine di richieste di rinnovo

Le tensioni a San Siro si fanno sempre più intense, con i club di Milan e Inter che adottano misure dure per mantenere l’ordine e tutelare la sicurezza. La recente ondata di respinte ai rinnovi degli abbonamenti segna un punto di svolta nel rapporto tra tifoserie e club, rafforzando una strategia decisa a contrastare il sistema criminale emerso dall’inchiesta “Doppia curva”. Ma quali saranno le ripercussioni di questa scelta?

Strascichi pesanti dall'inchiesta "Doppia curva" che nei mesi scorsi ha azzerato i vertici delle tifoserie organizzate di Milan e Inter, svelando un sistema criminale dentro e fuori San Siro. I due club hanno deciso di reagire con fermezza: per la prossima stagione sono stati respinti centinaia di rinnovi di abbonamento di ultrà giudicati "non graditi" in base ai codici etici interni. La notizia, riportata dal Corriere della Sera nelle pagine milanesi, arriva in scia all'inchiesta coordinata dal pm Paolo Storari (Dda di Milano), che ha portato in carcere anche i presunti responsabili di due omicidi legati all'ambiente ultras.