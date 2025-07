Jannik Sinner mai così poco tempo per tutte le finali Slam E non è l’unico primato…

Jannik Sinner continua a stupire il mondo del tennis, dimostrando di essere una forza da non sottovalutare. A soli 23 anni e 318 giorni, è il secondo più giovane atleta a raggiungere la finale di tutti e quattro gli Slam, un risultato che sottolinea il suo talento precoce e la costanza ai massimi livelli. Questa serie di primati conferma che il futuro del tennis ha già un nome: Sinner.

Di Jannik Sinner più giovane a raggiungere quattro finali consecutive negli Slam nell'Era Open s'era già detto, ed è un primato notevole considerati gli illustri predecessori. Ma non si tratta dell'unico primato che è riuscito a mettere in piedi il numero 1 del mondo in questa fattispecie. A 23 anni e 318 giorni, infatti, Sinner è il secondo più giovane giocatore ad aver raggiunto la finale in tutti i quattro eventi dello Slam, dietro al solo Jim Courier, che lo precede di 10 giorni più di un anno (ne aveva 22 e 308). Naturalmente ricordiamo che è l'undicesimo giocatore in Era Open a riuscire nell'impresa.

