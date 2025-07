Ternana canottaggio ai campionati italiani oro per il timoniere Flavio Grasselli

Ternana Canottaggio, giovane e dinamica realtà del territorio, conquista l'oro ai Campionati Italiani con il timoniere Flavio Grasselli, portando a casa un risultato straordinario. Un fine settimana ricco di emozioni sul lago di Standiana testimonia la passione e la determinazione che contraddistinguono questa squadra. La vittoria non solo celebra l’eccellenza sportiva, ma rafforza anche il ruolo sociale e comunitario del canottaggio, aprendo nuove prospettive per il futuro.

La Ternana Canottaggio, giovane e dinamica realtà del panorama sportivo del territorio, continua a distinguersi non solo per i risultati agonistici, ma anche per l’impegno in importanti progetti sociali. In un fine settimana ricco di emozioni ai Campionati Italiani sul lago di Standiana, a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

