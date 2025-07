Beukema accordo raggiunto | il difensore atteso a Dimaro Ndoye resta in stand-by

Il calciomercato entra nel vivo: Beukema è ormai un giocatore del Bologna, con l’accordo concluso e il difensore atteso a Dimaro per le visite mediche. Intanto, Ndoye rimane in stand-by, lasciando i tifosi in trepidante attesa. Domani alle 17:30, la nuova stagione prenderà ufficialmente il via con un grande passo avanti. Il futuro rossoblù si fa sempre più interessante, e questa giornata segna un nuovo capitolo nella formazione di Mihajlovic.

Domani alle 17:30 il Bologna darà ufficialmente il via alla nuova stagione con . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Beukema, accordo raggiunto: il difensore atteso a Dimaro, Ndoye resta in stand-by

In questa notizia si parla di: beukema - accordo - raggiunto - difensore

Napoli e Bologna cercano l’accordo per Beukema, c’è già il sì del giocatore (Schira) - Il Napoli ha già trovato un accordo di massima con Sam Beukema, promettente difensore olandese. Ora la sfida più grande è convincere il Bologna, che non vorrà cedere facilmente il proprio pilastro.

? Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Ternana, per il trasferimento a titolo definitivo del portiere Gianmarco Vannucchi. L’estremo difensore, classe 1995, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno Vai su Facebook

DA BOLOGNA - Raggiunto l'accordo col Napoli per Beukema, affare da quasi 35 milioni; Per Lang visite mediche martedì, poi tocca a Beukema; Calciomercato live: Napoli-Beukema ai dettagli, Calhanoglu resta all'Inter, il Milan spinge per Jashari.

Beukema, accordo raggiunto: il difensore atteso a Dimaro, Ndoye resta in stand-by - Beukema, accordo raggiunto: il difensore atteso a Dimaro, Ndoye resta in stand- forzazzurri.net scrive

Beukema, è un braccio di ferro senza fine. Il club lo lascerà andare, ma nessuno sconto - Sui social un video nel quale l’olandese firma una bandiera del Napoli. Lo riporta msn.com