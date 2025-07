Arrestato in Colombia Peppe Palermo boss supremo della ' ndrangheta in America Latina

Un colpo epocale contro il crimine organizzato internazionale scuote l’America Latina: la polizia colombiana ha catturato Giuseppe Palermo, boss supremo della 'ndrangheta in America Latina. Conosciuto come il potente collegamento tra l’Italia e il Sud America, Palermo rappresentava una minaccia per la sicurezza globale. La sua cattura segna un passo importante nella lotta al narcotraffico e alla criminalità transnazionale. La battaglia contro le mafie continua con determinazione e fermezza.

La polizia colombiana ha arrestato il palermitano Giuseppe Palermo, 47 anni, identificato come il collegamento latino-americano per un'organizzazione internazionale di narcotrafficanti, nell'ambito di un blitz nel quale le autorità italiane hanno già arrestato una ventina di persone.

Arrestato in Colombia il boss "Peppe" Palermo, coordinava traffici cocaina tra Sudamerica ed Europa. L'operazione è stata condotta dalla polizia colombiana ed Europol, nel quadro dell'operazione Pratì della squadra mobile della questura di Reggio Calabria.

"Palermo guidava l'acquisto di grandi carichi di cocaina in Colombia, Perù ed Ecuador e controllava anche le rotte marittime e terrestri per trasportare la droga verso i mercati europei", ha detto il generale Carlos Fernando Triana, direttore della polizia colombiana.

Arrestato in Colombia il boss della 'ndrangheta Giuseppe Palermo - Video - Le autorità colombiane hanno annunciato di aver catturato un presunto boss della 'ndrangheta italiana in America Latina, che è accusato di aver supervisionato il traffico di cocaina e di aver gestito ...

Arrestato in Colombia il boss "Peppe" Palermo, coordinava traffici cocaina tra Sudamerica ed Europa - Il boss della 'ndrangheta Giuseppe Palermo detto "Peppe" è stato arrestato a Bogotá, in un'operazione condotta dalla polizia colombiana e dall'Europol, nel quadro dell'operazione Pratì della squadra mobile.