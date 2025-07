Esplosione a Torino parla Madalina | Chiedevo soldi a Zippo ma nessuno può giudicare

In un contesto di grande tensione e dolore, Madalina Hagiu si confronta con il dramma che ha sconvolto Torino, chiedendo rispetto e comprensione. La sua intervista a Repubblica rivela una donna decisa a difendere la propria privacy di fronte a un episodio che ha avuto conseguenze tragiche e profonde. La vicenda mette in discussione i limiti del giudizio pubblico e la responsabilità personale, lasciando aperti molti interrogativi sulla verità e sulla giustizia.

Parla Madalina Hagiu. La trentenne ha rilasciato un’intervista a Repubblica per fornire la sua versione sul rapporto con Gianni Zippo, l’uomo che ha dato fuoco al suo appartamento di via Nizza a Torino, causando l’esplosione che ha ucciso il vicino di casa Jacopo Peretti e ferito altre cinque persone. La giovane è perentoria: “Nessuno ha il diritto di giudicarmi per la mia vita privata”. Nella memoria consegnata al Gip, Zippo ha motivato il suo gesto con la rabbia accumulata per la relazione clandestina con la ragazza che frequentava da cinque anni e che avrebbe ricevuto del denaro da lui. “Sì, è vero, gli chiedevo dei prestiti ma con Gianni sono sempre stata chiara” ha spiegato la Hagiu: “È lui che si è fissato ed è impazzito, facendo esplodere il palazzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it