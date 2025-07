Imprese Legacoop Romagna tira le somme | Bilanci positivi per 9 cooperative su 10

Imprese Legacoop Romagna chiudono il 2024 con bilanci positivi, confermando la solidità del settore. Nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, 362 cooperative associate testimoniano una crescita stabile e un futuro promettente. La stagione delle assemblee sociali ha evidenziato non solo risultati incoraggianti, ma anche un entusiasmo condiviso per le sfide future. Un dato che rafforza il ruolo fondamentale delle cooperative nel tessuto economico locale e nazionale.

"La chiusura dei bilanci 2024 è positiva per nove cooperative su dieci". Questo il dato che emerge dalla stagione delle assemblee dei soci delle cooperative associate a Legacoop Romagna. Nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Legacoop associa 362 cooperative, che complessivamente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: cooperative - legacoop - romagna - bilanci

Il prefetto in visita a Legacoop: incontro con cooperative che producono per 2,7 miliardi - Il prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, ha recentemente visitato la sede di Legacoop Romagna, incontrando le cooperative del territorio impegnate a generare un volume d’affari di ben 27 miliardi di euro.

Il 7 luglio ha preso il via “Storia e valori della cooperazione romagnola”, un percorso di eventi formativi rivolti a giovani cooperatori e cooperatrici. Un progetto promosso da Generazioni Legacoop Emilia-Romagna per rilanciare la partecipazione giovanil Vai su Facebook

Imprese, Legacoop Romagna tira le somme: Bilanci positivi per 9 cooperative su 10. Ma si fa fatica a trovare la forza lavoro; Legacoop Romagna: bilanci positivi per 9 cooperative su 10; Unione Europea, Legacoop: No alla fusione, preservare il bilancio per la Politica agricola comune.

Imprese, Legacoop Romagna tira le somme: "Bilanci positivi per 9 cooperative su 10" - "Oltre la metà delle imprese associate a Legacoop Romagna ha previsto per il 2025 nuovi investimenti: si tratta soprattutto delle imprese agricole, di produzione lavoro, di servizi", viene sottolineat ... cesenatoday.it scrive

Legacoop Romagna: bilanci positivi per 9 cooperative su 10 - Cesena, Ravenna e Rimini, Legacoop associa 362 cooperative, che complessivamente sviluppano un valore della produzione pari a 7,5 miliardi di euro e occupano più di 25mila lavo ... Come scrive ravennawebtv.it