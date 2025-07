Inter e Milan dicono no agli ultrà violenti | vietato l’accesso allo stadio dopo l’inchiesta Doppia curva

Inter e Milan dicono basta agli ultrà violenti: vietato l'accesso allo stadio dopo l'inchiesta “Doppia Curva”. Centinaia di tifosi, ritenuti non in linea con i codici etici dei club, sono stati esclusi, una decisione che segna una svolta nella lotta alla violenza negli stadi. Una scelta decisa per tutelare la sicurezza e riqualificare il tifo. La speranza è che questo passo porti a un ambiente più civile e rispettoso per tutti gli appassionati.

Se sei un ultrà non gradito Inter e Milan non ti faranno entrare allo stadio. Al momento centinaia di tifosi delle due curve, sulla base dei codici etici siglati dai due club, non hanno ricevuto il rinnovo della tessera. A darne notizia è “ Il Corriere della Sera ” nelle sue pagine milanesi, motivando la scelta delle due società con gli esiti dell’inchiesta “ Doppia curva ” che ha portato in carcere anche i presunti autori di due omicidi accaduti nell’ambiente delle curve. Le persone respinte al momento, secondo quanto riporta il quotidiano, hanno ricevuto in passato il Daspo, il divieto di ingresso allo stadio, o sono stati segnalati o sanzionati in modo amministrativo per comportamenti non corretti o per la partecipazione a scontri ed episodi violenti. 🔗 Leggi su Open.online

