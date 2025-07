Brutale rissa al parco Ducale scoppiata per un complimento a una ragazza | 4 stranieri denunciati

Una tranquilla giornata al Parco Ducale si è trasformata in scena di violenza, quando una semplice frase di apprezzamento ha scatenato una brutale rissa tra quattro stranieri. I Carabinieri di Langhirano, intervenuti prontamente, hanno identificato e denunciato i protagonisti dell'aggressione, evidenziando come anche gli episodi più insospettabili possano degenerare in conflitti violenti. La vicenda sottolinea l'importanza della calma e del rispetto reciproco in ogni momento.

I carabinieri della Stazione di Langhirano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma 4 cittadini stranieri che, a conclusione degli accertamenti e delle opportune verifiche svolte, sono ritenuti i presunti responsabili di una rissa avvenuta all’interno del Parco Ducale. Secondo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

