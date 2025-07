Brunelleschi' s Dome - Building the Impossible per visitare la cupola Brunelleschi nato dalla collaborazione tra WAY Experience e l' Opera di Santa Maria del Fiore

Scopri l’incanto di uno dei simboli più iconici del Rinascimento con “Brunelleschi’s Dome - Building the Impossible”, un’esperienza immersiva che rivela i segreti della maestosa cupola del Duomo di Firenze. Grazie alla collaborazione tra Way Experience e l’Opera di Santa Maria del Fiore, potrai esplorare dettagli nascosti, retroscena e aneddoti sulla sua incredibile realizzazione, un viaggio tra arte, ingegno e storia che non dimenticherai. Preparati a vivere Firenze come mai prima d’ora.

R oma, 10 lug. (askanews) – Un’esperienza immersiva in uno dei capolavori del Rinascimento. Con “Brunelleschi’s Dome -Building the Impossible” i visitatori potranno andare alla scoperta della cupola del Duomo di Firenze in un ambiente virtuale pieno di dettagli, tra retroscena e aneddoti sulla sua costruzione. Leggi anche › Viaggio a Firenze. La sapienza è nelle mani delle donne L’iniziativa per il Duomo è nata grazie alla collaborazione tra WAY Experience, che si occupa di esperienze culturali immersive e l’Opera di Santa Maria del Fiore. Dura circa 10 minuti (con la voce dell’attore Antonio Palumbo) l’esperienza (fruibile presso lo spazio VR) è articolata in tre momenti: ci si ritrova catapultati nel cuore del Duomo, assistendo alle prime fasi di costruzione, con Brunelleschi che racconta la celebre disputa con Lorenzo Ghiberti per l’incarico. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - "Brunelleschi's Dome - Building the Impossible", per visitare la cupola Brunelleschi nato dalla collaborazione tra WAY Experience e l'Opera di Santa Maria del Fiore.

In questa notizia si parla di: brunelleschi - dome - building - impossible

Grazie a “Brunelleschi’s Dome – Building the Impossible” con un visore 3D è possibile entrare nel cantiere quattrocentesco https://bit.ly/cupola3D25 Vai su X

WAY Experience, realtà innovativa nel campo delle esperienze culturali immersive, con la collaborazione di Opera di Santa Maria del Fiore presenta Brunelleschi’s Dome - Building the Impossible, un’esperienza di realtà virtuale che si propone di condurre i vi Vai su Facebook

Un'esperienza immersiva nella Cupola di Brunelleschi a Firenze; Un viaggio virtuale nella Cupola di Brunelleschi con “Building the Impossible”; La Cupola del Brunelleschi in realtà virtuale: la tecnologia al servizio della cultura \ VIDEO.

Brunelleschi’s dome: building the impossible - Building the Impossible è stata resa possibile grazie alla preziosa consulenza scientifica dell’Opera di Santa Maria del Fiore, che ha contribuito in modo ... Lo riporta nove.firenze.it

Firenze, il nuovo viaggio immersivo alla scoperta della Cupola del Brunelleschi con la realtà virtuale - WAY Experience, realtà innovativa nel campo delle esperienze culturali immersive, con la collaborazione di Opera di Santa Maria del Fi ... Si legge su 055firenze.it