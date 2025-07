Traffico Roma del 12-07-2025 ore 11 | 30

Se vi trovate a Roma oggi, il traffico si presenta molto intenso, soprattutto in zona Trastevere e Aventino a causa delle operazioni di potatura programmate fino alle 17. La città si impegna a garantire la mobilità , con variazioni sui percorsi e linee di trasporto pubblico. Rimanete aggiornati per evitare disagi e pianificare al meglio i vostri spostamenti: Roma infomobilità è il vostro partner affidabile per muoversi senza stress.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi sono in programma potatura in Viale Trastevere viale Aventino prevista fino alle 17 la chiusura al traffico delle corsie laterali di Viale Trastevere tra via Dandolo e viale Aurelio Saffi e di viale Aventino la piazza di Porta Capena e piazza Albania la linea 3 l e attiva su Tram Tra Portomaggiore e Valle Giulia la linea bus 3 nave viaggia invece tra la stazione Trastevere e Porta Maggiore bus navetta al posto della tram 8 lungo l'intero itinerario Casaletto Piazza Venezia dalle 13 a Ostia in programma il Lazio Pride previsto un corteo da piazzale della stazione del Lido centro a Piazzale dei Ravenna con percorso su Viale Paolo Orlando Viale della Vittoria e Lungomare Paolo Toscanelli possibili deviazioni o limitazioni per 10 linee di bussa dettagli e aggiornamenti su Roma punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-07-2025 ore 11:30

In questa notizia si parla di: viale - roma - traffico - piazza

Novara e i tombini "musicali" in viale Roma - In viale Roma a Novara, il quotidiano rumore dei tombini musicali si trasforma in un concerto indesiderato.

#viabilità Disciplina provvisoria di traffico in varie via di #Ostia per manifestazione “Lazio Pride” Per il giorno 12.07.2025 dalle ore 13.00 e fino a cessate esigenze, sarà in vigore la seguente disciplina di traffico Piazza Stazione del lido in prossimit Vai su Facebook

Roma bloccata per quasi 48 ore: strade chiuse al traffico e divieti di sosta; Giro d'Italia e 2 giugno, le limitazioni al traffico a Roma: chiusure , divieti e deviazioni; Le strade chiuse a Roma dal 25 al 27 aprile.

Roma sud bloccata (ancora) dal traffico. Il venerdì di passione tra ingorghi e strade chiuse - Tra strade chiuse e modifiche alla rete dei trasporti i cittadini sono esasperati: "Un ingorgo caotico e infernale" ... Lo riporta romatoday.it

Roma sud nel caos, strade chiuse e bus deviati. L'Eur si sveglia imbottigliato nel traffico - Oggi e domani in programma la conferenza sull'Ucraina al centro congressi "La Nuvola". Riporta romatoday.it