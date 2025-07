air india un bollettino faa avvertiva del rischio di disinserimento accidentale dei motori su alcuni boeing

Il tragico incidente del Boeing 787 Dreamliner di Air India ci mette di fronte a un grave allarme sulla sicurezza. Un bollettino FAA aveva infatti segnalato il rischio di disinserimento accidentale dei motori su alcuni modelli Boeing, e le indagini preliminari rivelano che, nel caso del disastro dello scorso 12 giugno, i motori sono stati spenti proprio nel momento critico. Analizziamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda, per comprendere cosa potrebbe essere successo e come prevenire futuri incidenti.

Di certo, per ora, c’è che i motori del Boeing 787 Dreamliner di Air India, precipitato lo scorso 12 giugno subito dopo il decollo, sono stati spenti nel momento in cui avrebbero dovuto funzionare al massimo per portare in quota il velivolo. Il rapporto preliminare sul disastro evidenzia che entrambi gli interruttori di controllo del carburante, normalmente utilizzati per accendere o spegnere i motori a terra, sono stati spostati dalla posizione “run” a quella “cut-off” poco dopo il decollo. PiĂą difficile stabilire perchĂ© questo sia accaduto. Si batte la pista del gesto volontario dei piloti ma le registrazioni audio degli attimi prima del disastro non sono risolutive, anzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it