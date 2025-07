LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | superato il traguardo volante di Acquapartita 105 km all’arrivo

Segui in tempo reale l’emozionante tappa del Giro d’Italia Femminile 2025, con la lotta al traguardo di oggi che si preannuncia decisiva per la classifica generale. Con il traguardo volante di Acquapartita e i 105 km ancora da affrontare, le protagoniste sono pronte a dare il massimo: restate con noi per aggiornamenti continui e emozioni senza sosta! La sfida finale sta per entrare nel vivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:25 100 km all’arrivo situato su Monte Nerone. Tappa regina del Giro d’Italia 2025 che risulterà decisiva per la classifica generale. 11:22 Discesa che misura una dozzina di chilometri. 11:20 Geurts fa suo il traguardo volante di Acquapartita ed avvia la veloce discesa che porterà all’imbocco della salita di Moria. 11:17 Gruppo che continua a pedalare con andatura moderata. Il ritardo del plotone nei confronti della fuggitiva è di 3 minuti e 20. 11:14 Mijntje Geurts si avvia a conquistare lo sprint intermedio di Acquapartita. 11:10 Quasi 4000 i metri di dislivello previsti in questa lunga giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: superato il traguardo volante di Acquapartita, 105 km all’arrivo

